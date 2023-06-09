Первая часть нового сезона популярного фэнтези-сериала выйдет 29 июня.

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер третьего сезона дарк-фэнтези сериала "Ведьмак" (The Witcher), основанного на книгах и рассказах польского писателя Анджея Сапковского.

В новом ролике зрителям рассказали немного больше о том, чего стоит ожидать от этого сезона. Теперь ведьмак-наемник Геральт (Генри Кавилл) живет на отшибе вместе со своей возлюбленной – чародейкой Йеннифер (Аня Чалотру). Вместе они воспитывают приемную дочь Цири (Фрейя Аллан), которую они учат каждый своему ремеслу. Впрочем, прошлое настигает их и здесь.

Также важную роль в сезоне будет играть бард Лютик (Джои Бейти) – по слухам, в третьем сезоне его сделают бисексуалом.

Отметим, ранее сообщалось, что третий сезон "Ведьмака" будет адаптацией романа "Время презрения", который является четвертой частью фэнтезийного цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.

Третий сезон "Ведьмака" будет поделен на две части, которые выйдут 29 июня (пять серий) и 27 июля 2023 года (три серии). Всего в сезоне будет восемь эпизодов.

Как сообщал УНИАН, осенью 2022 года стало известно, что британский актер Генри Кавилл, который исполняет главную роль, уйдет из сериала "Ведьмак" после третьего сезона. Одновременно стало известно, что сериал продлен на четвертый сезон – Кавилла в нем заменит австралийский актер Лиам Хемсворт ("Голодные игры").

Премьера дарк-фэнтези сериала "Ведьмак", основанного на книгах и рассказах польского писателя Анджея Сапковского, состоялась 20 декабря 2019 года на стриминг-сервисе Netflix. За первый месяц после выхода первый сезон шоу посмотрели более 76 миллионов зрителей. Второй сезон сериала вышел в декабре 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: