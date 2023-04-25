В отличие от предыдущих, третий сезон будет поделен на две части.

Стриминговый сервис Netflix наконец представил первый тизер 3 сезона дарк-фентези сериала "Ведьмак" (The Witcher), основанного на книгах и рассказах польского писателя Анджея Сапковского.

Одновременно сервис объявил дату выхода нового сезона. В отличие от предыдущих, третий сезон будет поделен на две части, которые выйдут 29 июня и 27 июля 2023 года. По сколько серий будет в каждой части – пока не сообщается. Известно лишь, что всего в сезоне будет 8 эпизодов.

Ранее сообщалось, что третий сезон будет адаптацией романа "Час презрения", который является четвертой частью фентезийного цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.

Отметим, также сегодня был предствлен официальный постер сериала.

Сериал "Ведьмак" – что известно

Сериал "Ведьмак" основан на книгах и рассказах польского писателя Анджея Сапковского. Главным героем серии является Геральт из Ривии (Генри Кавилл) – ведьмак-наемник, за деньги уничтожающий всевозможных монстров, представляющих угрозу для жизни людей. Также в центре сюжета – его приемная дочь Цири (Фрейя Аллан), которая еще до рождения оказалась связанной предназначением с Геральтом, и его возлюбленная чародейка Йеннифер (Аня Чалотру). Также важную роль в сериале играет бард Лютик (Джои Бэйти).

Премьера сериала состоялась 20 декабря 2019 года на стриминг-сервисе Netflix. За первый месяц после выхода первый сезон посмотрели более 76 миллионов зрителей. Еще до его выхода был официально анонсирован второй сезон, который изначально обещали выпустить в 2020 году. Однако в итоге из-за пандемии коронавируса съемки постоянно переносились, так что второй сезон вышел только в декабре 2022 года.

Осенью 2022 года стало известно, что британский актер Генри Кавилл уйдет из сериала "Ведьмак" после 3 сезона. В уже анонсированном 4 сезоне его заменит австралийский актер Лиам Хемсворт ("Голодные игры").

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