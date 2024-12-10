Убийство на кулинарном шоу: что произошло на съемках 'Чертовой сковородки' на 2+2

Приключенческий детектив зрители увидят 2 января в 20:50.

В начале 2025 года телеканал 2+2 подготовил новогоднюю премьеру - приключенческий детектив "Чертова сковорода". Увлекательную четырехсерийную ленту с запутанным сюжетом, неожиданными поворотами, юмором и новогодней магией зрители увидят уже 2 января в 20:50.

"Чертову сковороду" снимали в ноябре-декабре этого года в Киеве. Горожане могли видеть Ореста на раритетном авто, наблюдать за преследованиями Санты и за героями в костюмах эльфов. Следователя Ореста сыграл популярный украинский актер театра и кино Артемий Егоров, знакомый зрителям 2+2 по детективу "Карпатский рейнджер".

"Сложность моего персонажа в том, чтобы сделать его отличным от предыдущих следователей, полицейских, которых мне приходилось играть раньше. Поэтому придумывали определенные фишки, детали, неожиданные реакции, чтобы создать интригу и настроение. Ведь лента будет показана в первые дни Нового года", - рассказал о своем герое Артемий Егоров.

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Его дочь сыграла юная актриса Мария Мархай, Елена Олар - помощницу продюсера Галину, которая "добавит перца" в атмосферу на площадке.

"Моя героиня самодостаточна, хитрая, знает, чего хочет, она - человек организатор, как хороших вещей, так и не очень. Не буду раскрывать интригу, но о ней можно сказать так: несмотря на довольно милую внешность, Галина скрывает много тайн. Думаю, зрителям будет интересно заглянуть за кулисы шоу, посмотреть, какие интриги там царят и какие отношения на самом деле складываются между героями",- говорит Елена Олар.

Также в ленте снялись Денис Мартынов, Кристина Дейлик, Владлена Дедкова, Александр Сугак, Константин Октябрьский, Юрий Дяк, Дарья Петрожицкая, Александра Панасевич, Ольга Атанасова, Сергей Кияшко, Дмитрий Суржиков, Татьяна Печенкина и другие.

Сюжет разворачивается с загадочного убийства во время финала популярного кулинарного шоу "Чертова сковорода". Капитан Орест Петимко до конца года должен найти преступника, чтобы получить желанное звание майора и устроить незабываемый новогодний праздник для дочери. Под подозрением - каждый, кто был на площадке. И у каждого есть своя тайна и скелеты в шкафу. Зрители станут свидетелями коварных закулисья шоу, интриг и неожиданных разоблачений. Кто же поможет Оресту вывести всех на чистую воду?

Сериал сняла продакшн-студия "SFERA FILM" по заказу канала 2+2. Авторы сценария: Артем Кобзан, Марк Лимаренко. Оператор: Сергей Граблев. Режиссер: Александр Кириенко. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Исполнительный продюсер: Роман Омельчук.

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