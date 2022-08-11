Если вы очень любите фантастические фильмы с нереально красивой картинкой, тогда эта подборка УНИАН специально для вас.

Среди киноманов точно есть любители фантастических фильмов. Поэтому сегодня УНИАН предлагает вам посмотреть лучшие ленты с красивой картинкой.

"Бегущий по лезвию"

В этом фильме главные роли исполнили Харрисон Форд, Шон Янг, Рутгер Хауэр, Эдвард Джеймс Олмос, Дэрил Ханна, Джоанна Кэссиди, Брайон Джеймс. В центре сюжета бегущий по лезвию, отставной детектив Рик Декард, который охотится за сбежавшими репликантами, андроидами, которых почти невозможно отличить от людей. Его путь под непрекращающимся дождём наполнен символизмом - ему придется найти суть человеческих жизней.

"Дитя человеческое"

Мир погряз в анархии, причиной которой стало массовое бесплодие. Над человечеством нависла угроза полного вымирания. И как вы думаете, кто может спасти ситуацию? Лишенный иллюзий бюрократ превращается в чемпиона гонки на выживание в Лондоне, раздираемом клановыми войнами противоборствующих группировок. Именно он встанет на защиту беременной женщины, которая находится в опасности.

"Луна 2112"

Этот фильм с очень красивой картинкой расскажет о борьбе человека с системой и в конце-концов с самим собой. В центре сюжета Сэм, который три года провел на Луне. Все это время он находился в полном одиночестве, если не считать говорящего робота. Конечно, одиночество скзаалось на его состоянии. Но как все круто изменится, когда за две недели до возвращения на Землю он встретит своего сменщика.

"Побудь в моей шкуре"

Действие развивается в Шотландии, где каждый день по трассе Эдинбург-Глазго ездит старая машина с роскошным водителем. За рулем пышногрудая брюнетка с огромными зелеными глазами. И если изначально красотка кажется прекрасной женщиной, то на деле все совсем не так. Она подбирает автостопщиков, в основном здоровых и мощных мужчин, и парализует их. А главную роль в этом фильме сыграла Скарлетт Йоханссон.

"Примесь"

Однажды на главного героя Криса совершается нападение. Вор гипнотизирует его с помощью личинки, которая при попадении в организ воздействует на психику человека. Как только личинка попала в организм Криса, он стал будто марионеткой вора. Он и кредиты брал, и все свое имущество на него переписал. Но внезапно в жизни Криса появляется незнакомец, который помогает ему избавиться от паразита.

Вас также могут заинтересовать новости: