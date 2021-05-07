Зрители могут увидеть 6 репетиций и три живых выступления.

На Ahoy Arena в Роттердаме закончились технические репетиции и прогоны с ведущими, и уже завтра на сцену выйдут первые конкурсанты, чтобы отточить свои номера.

Об этом пишет украинское представительство Евровидения в Facebook.

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Уже вскоре арена заполнится зрителями, но в этом году их будет значительно меньше по сравнению с предыдущими годами в связи с пандемией – разрешена лишь 20% наполненность от всего количества.

Зрители могут увидеть 6 репетиций и три живых выступления – два полуфинала 18 и 20 мая и финал 22 мая.

От гостей будут требовать прохождения теста на коронавирус, соблюдения масочного режима и социальной дистанции. А делегациям разрешат покидать отель лишь для мероприятий, предусмотренных конкурсной программой, тогда как артисты еще смогут гулять, кататься на велосипедах с соблюдением карантинных мероприятий.

Иностранцев Нидерланды просят перед приездом пройти 5-дневную самоизоляцию, а также сдать тест на COVID-19 перед прилетом. Поскольку сейчас в стране действует запрет на поездки в страны, которые не входят в ЕС, всем прибывшим придется предъявлять обратный билет и письмо от организаторов.

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Конкурс состоится в Роттердаме в мае.

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поедет группа Go_A с песней "Шум".

Полуфиналы и финал Евровидения-2021 в Украине можно будет посмотреть на двух телеканалах – СТБ и UΛ:Перший.

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Автор: Яна Ставская