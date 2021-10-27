Присоединиться к фильму Билла Мюррея уговорил режиссер Пейтон Рид.

Голливудский актер Билл Мюррей присоединится к киновселенной Marvel и снимется в продолжении фильма "Человек-муравей и Оса".

Об этом он рассказал изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Вы знаете, недавно я снялся в фильме Marvel", - заявил 71-летний Мюррей, не став раскрывать подробности.

Актер признал, что появление в киновселенной Marvel было для него в новинку, добавив, что присоединиться к фильму "Человек-муравей и Оса: Квантомания" его уговорил режиссер Пейтон Рид.

"Некоторые люди очень удивились тому, что я выбрал такой проект. Но для меня все было предельно ясно: я познакомился с режиссером, и он мне очень понравился. Он был забавным, скромным - все, что можно хотеть от режиссера", - констатировал Мюррей.

Читайте такжеВ "Стражах галактики 3" представят нового могущественного супергероя MarvelВ то же время, по словам актера, он не заинтересован в киноадаптациях комиксов, поэтому на появление его в очередной части франшизы не стоит.

"Скажем так: режиссер - хороший парень, и теперь я узнал, что значит снимать фильм Marvel. Но я не думаю, что этот опыт понадобится мне еще раз", - констатировал Билл Мюррей.

Стоит отметить, что премьера ленты запланирована на июль 2023 года.

Как уже сообщал УНИАН, в сериале "Локи" был представлен новый суперзлодей Канг Завоеватель, который появится и в фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Автор: Станислав Кожемякин