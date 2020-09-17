Триллер американского режиссера Кристофера Нолана "Тенет" пересек границу в 200 млн долл. кассовых сборов по всему миру. Это первая кинолента с большой премьерой со времен карантина.
Об этом сообщает издание CNBC.
Создатели кинофильма решили выпустить его для проката в кинотеатрах, несмотря на карантин во многих странах мира.
Читайте такжеМеган Маркл подписала контракт с Netflix: о чем будет первый фильм
Сейчас кассовые сборы уже перекрыли расходы на его создание ─ около 207 млн долл. против 200 млн. Но фильм, еще нельзя назвать "прибыльным", поскольку на его рекламу также потратили денег.
Сейчас американские сборы составляют 29,5 млн долл. международные ─ 177,5.
Пока вопрос окончательного собрания "Тенет" остается открытым, студия Warner Bros. объявила о переносе премьеры фильма «Чудо-Женщина 1984» со 2 октября на 25 декабря 2020 года.
Читайте другие новости мира кино:
- Фильм о Донбассе "Земля голубая, будто апельсин" получил Гран-при польского кинофестиваля
- Netflix попал в скандал: киноманы требуют удалить фильм, который побуждает к педофилии
- Тайка Вайтити готовит новую комедию
- Мадонна снимет автобиографический фильм
- Создатели "Южного парка" выпустят новый эпизод, посвященный пандемии (видео)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram