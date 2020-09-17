Но фильм, еще нельзя назвать "прибыльным", потому что на его рекламу также потратили денег.

Триллер американского режиссера Кристофера Нолана "Тенет" пересек границу в 200 млн долл. кассовых сборов по всему миру. Это первая кинолента с большой премьерой со времен карантина.

Об этом сообщает издание CNBC.

Создатели кинофильма решили выпустить его для проката в кинотеатрах, несмотря на карантин во многих странах мира.

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Сейчас кассовые сборы уже перекрыли расходы на его создание ─ около 207 млн долл. против 200 млн. Но фильм, еще нельзя назвать "прибыльным", поскольку на его рекламу также потратили денег.

Сейчас американские сборы составляют 29,5 млн долл. международные ─ 177,5.

Пока вопрос окончательного собрания "Тенет" остается открытым, студия Warner Bros. объявила о переносе премьеры фильма «Чудо-Женщина 1984» со 2 октября на 25 декабря 2020 года.

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Автор: Наталия Печиборщ