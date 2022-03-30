Режиссер снял несколько фильмов, которые перекликаются с современностью.

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал, что его фильмы часто становятся пророческими.

К примеру он привел "Хайтарму" - исторический военный фильм 2013 года. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в Крымской АССР во время Великой Отечественной войны, в мае 1944 года, - депортации крымских татар.

"Снял "Хайтарму" - началась оккупация Крыма, "Мирный-21" - та же воинская часть, "Осирис". Премьера должна была состояться в апреле этого года. Мы с командой, с которой снимали фильм, обсуждаем, насколько все, что снимали перекликается с современностью", - поделился режиссер в программе "Звездный путь".

А вот картину "Мирный 21" снимали в военной части в Василькове, которая сейчас разрушена. Одним из актеров должен был быть Паша Ли, который погиб в Ирпене во время обстрелов оккупантами.

Но даже с этим фильмом связана мистика. По словам Сеитаблаева, в фильме у Паши должен был быть позывной "Осирис". И когда он узнал о смерти актера и где его будут хоронить, понял, что и в этом фильме было пророчество.

"Накануне прощания с ним (Пашей – ред.) мне от моего друга приходит сообщение, где именно состоится прощание с Пашей. Оно проходило в похоронном бюро "Осирис". Я подумал, что я встречу Пашку и дам ему в глаз. На минуту я подумал, что этот подлец так нас всех разводит. Но Паша так жестко не поступил бы", - добавил Ахтем.

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал об убийстве оккупантами своего друга-актера.

Вас также могут заинтересовать новости: