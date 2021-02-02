Звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки, которому досталась роль Уокера в новом сериале о техасском рейнджере, получил благословение от Чака Норриса.
Об этом сообщает ПопкорнNews.
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«Он (Чак Норрис - УНИАН) действительно должен был дать свое благословение. Он помог создать оригинальную версию и поэтому до сих пор является совладельцем. У него не было никаких проблем с этим, слава богу, потому что я не хочу связываться с Чаком Норрисом. Но я видел все гифки, мемы и прочее», — заявил Падалеки.
Новый сериал The CW «Уокер» — это полная перезагрузка ставшего классикой «Уокера, техасского рейнджера» с совершенно другим взглядом на культового персонажа. В оригинальном шоу главную роль сыграл Чак Норрис.
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