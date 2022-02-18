Геннадий Юхтин был серьезно болен. В конце января состояние актера резко ухудшилось и родные настояли на его госпитализации: у него диагностировали коронавирус.

Сегодня, 18 февраля, в Москве умер знаменитый советский актер театра и кино Геннадий Юхтин. Звезде фильма "Весна на Заречной улице" было 89 лет.

Юхтин ушел из жизни в одной из московских больниц, куда он был госпитализирован несколько дней назад, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Перед смертью Геннадий Юхтин был серьезно болен. Как сообщает издание StarHit, в конце января состояние актера резко ухудшилось и родные настояли на его госпитализации. У Юхтина диагностировали коронавирус.

После непродолжительного лечения актер сам настоял на выписке из больницы и он отправился домой. Однако за несколько дней Юхтин снова оказался в больнице, где и умер.

Геннадий Юхтин запомнился зрителям по десяткам своих успешных ролей. Среди работ Юхтина - роли инженера Крушенкова в фильме "Весна на Заречной улице", шофера Евдокимова в "Дели Румянцева", Муравьева в фильме "Мертвый сезон", пирата Израэля Хендса в "Острове сокровищ", а также роли в картинах "Жаворонок" и "Акваланги на дне".

Также за плечами артиста несколько ролей в театре.

Геннадий Юхтин снялся в последнем фильме в 2021 году, после пятилетнего перерыва. Однако картина "Хор" с участием советского актера еще не вышла на экраны.

У актера осталась жена Лидия. В длительном браке у пары не было детей.

Ранее, как сообщал УНИАН, ушла из жизни в возрасте 40 лет известная российская актриса Евгения Брик. Как выяснилось, Брик умерла "после продолжительной болезни и длительного лечения", которое проходила в Лос-Анджелесе. У нее осталась 12-летняя дочь Зоя и муж, режиссер Валерий Тодоровский.

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