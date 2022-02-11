Актриса известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других. Брик была замужем за режиссёром Валерием Тодоровским.

На 41-м году жизни умерла супруга режиссёра Валерия Тодоровского, известная российская актриса Евгения Брик.

Об этом сегодня, 11 февраля, в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева.

"Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра", - написала Гордеева.

Помощник Валерия Тодоровского Дмитрий Давиденко подтвердил РБК информацию о смерти Евгении Брик "после продолжительной болезни и долгого лечения".

Причина смерти не уточняется. Собеседник ТАСС в окружении режиссера уточнил, что речь идет не о COVID-19, и добавил, что актриса проходила лечение в Лос-Анджелесе.

Справка УНИАН. Евгения Брик (Хировская) родилась 3 сентября 1981 года в Москве. В 2004 году она окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС), в начале 2006 и в конце 2008 года работала на радио "Маяк".

Актриса известна ролями в фильмах "Оттепель", "Стиляги", "Оптимисты", "Географ глобус пропил", "Северное сияние", а также в сериалах "Эти глаза напротив", "Мама-детектив", "Марш Турецкого", "Каменская" и многих других.

За роль в "Стилягах" Брик получила премию "MTV Russia Movie Awards" в номинации "За лучшего кинозлодея". В 2019 году она стала лучшей актрисой по версии жюри фестиваля "Пилот" за роль в сериале "Дети".

Всего Брик сыграла более чем в 40 картинах.

Евгения Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. У них есть дочь Зоя.