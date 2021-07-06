Продюсерская компания Donners' Company подтвердила его смерть.

Американский режиссер и продюссер Ричард Доннер, наиболее известный по сериалам «Смертельное оружие», «Балбесы» и оригинальному фильму «Супермен», умер. Ему был 91 год.

Продюсерская компания Donners' Company подтвердила его смерть, передает издание Variety. При этом причина смерти не уточняется.

Кто такой Ричард Доннер

Доннер (настоящее имя Ричард Доналд Шварцберг) родился 24 апреля 1930 года в Нью-Йорке. В молодости играл в театре, после чего начал режиссерскую карьеру на телевидении. Первый фильм Доннера вышел на экраны в 1962 году, это была низкобюджетная военная драма под названием «X-15».

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В 1976 году Доннер снял фильм ужасов «Омен» с Грегори Пеком и Ли Ремиком, картина выиграла премию «Оскар» в номинации «Лучшая музыка к фильму». В 1978 году режиссер представил широкой публике фильм «Супермен», получивший большую известность.

Всего Доннер снял более 70 фильмов и телесериалов, в том числе серии боевиков «Смертельное оружие», вестерна «Мэверик» и детективного триллера «Теория заговора» с Мэлом Гибсоном.

Как продюсер Доннер работал с фильмами «Люди-икс» и «Люди Икс: Начало. Росомаха».

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Автор: Ирина Погорелая