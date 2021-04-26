Украинские звезды шоу-бизнеса создали музыкальный сингл «Вальс 86», посвященный 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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К исполнению трека присоединились Потап, группа MOZGI, Сергей Бабкин, DOROFEEVA, Тарас Тополя, Alina Pash, Юлия Санина. Слова и музыку написали современные украинские авторы и исполнители: заслуженный артист Украины Алексей Потапенко, Владимир Кагарлык, Инга Кагарлык и Алина Паш.
Музыкальный трек "Вальс 86" О памяти трагедии 26 апреля 1986 года, об ошибках, боли, жизни и следах, которые остались навечно.
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