Называем лучшие украинские фильмы в разных жанрах, выпущенные за время полномасштабной войны.

Украинцы всегда поднимают в кино темы, которые нас больше всего волнуют. Украинские фильмы трогают за душу, ведь рассказывают о самых сокровенных вещах.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину военная тема стала центральной в кинематографе. Наши фильмы про войну показывают по всему миру и завоевывают престижные награды. Они прославляют стойкость украинских воинов и силу духа украинцев.

Лучшие украинские фильмы 2022-2024 годов про войну

Мы назвали лучшие украинские фильмы про войну, выпущенные за время полномасштабной войны. В нашей подборке упомянуты ленты разных жанров, но все они достойны просмотра.

Видео дня

20 дней в Мариуполе

Перечисляя военные украинские фильмы, невозможно проигнорировать "20 дней в Мариуполе" - первую украинскую картину, которая получила престижную премию "Оскар". Документалку создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, которые пережили начало российской оккупации Мариуполя.

В течение 20 дней они были свидетелями бомбардировок мирных районов города российскими войсками и выживания мариупольцев в крайне сложных условиях. Лента содержит снятые журналистами документальные кадры, которые доказывают военные преступления армии РФ.

Буча

Этот украинский фильм 2024 основан на реальных событиях. Лента рассказывает историю Константина Гудаускаса - гражданина Казахстана, который в 2019 году переехал в Украину и поселился в Буче. Там он и встретил полномасштабную войну.

Благодаря казахстанскому паспорту, который русские считали дружественным, Константин мог заезжать на оккупированные территории и вывозить людей в безопасные места. Таким образом он спас от гибели 203 человека. В фильме использованы реальные записи разговоров с российскими военными, которые Константин тайно записывал на диктофон.

Оставайся онлайн

Сюжет рассказывает о киевской волонтерке Кате, которая хочет передать ноутбук военным ТРО. Во время чистки устройства она получает звонок от 8-летнего мальчика, который звонит своему отцу - владельцу ноутбука. Как оказалось, родители мальчика пропали и не выходят на связь, и Катя хочет ему помочь.

Конотопская ведьма

Этот украинский фильм не имеет ничего общего с повестью Григория Квитки-Основьяненко, а является хоррором в декорациях российско-украинской войны. Создатели картины воплотили мечту миллионов украинцев о мести оккупантам.

По сюжету ведьма, которая полюбила обычного мужчину, решила отказаться от своих сил и жить простой жизнью. Однако когда её любимый погибает от российского удара, её переполняет гнев и желание мести. Ведьма пробуждает свою потустороннюю силу, чтобы направить её на врагов.

Мы, наши любимцы и война

Документальный фильм блогера Антона Птушкина рассказывает, как украинцы заботятся о питомцах во время полномасштабной войны. В картине показаны как трагические случаи, вроде гибели животных в приюте Бородянки, так и истории чудесных спасений зверей из зон боевых действий.

Фарфоровая война

Это кино о трех профессиональных художниках, которые стали защитниками на передовой. Впервые в жизни инструментом их работы стал автомат, а не кисть. Даже среди ужасов войны герои находят красоту и делятся ей с другими. Необычный визуальный стиль картины с оживлением фарфоровых изделий подарит зрителю эстетическое наслаждение.

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