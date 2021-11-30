Иванка Сахно снимется в спин-оффе сериала "Мандалорец".

Украинская актриса Иванка Сахно присоединилась к касту сериала "Звездные войны: Асока".

Кроме Иванки, в ленте снимутся Розарио Довсон ("Город грехов", "Железный кулак") и Наташа Лю Бордиццо ("Общество"). Известно, что кресло сценариста занял создатель "Звездные войны: Война клонов" Дэйв Филони. Также над разработкой сериала трудится Джон Фавро, более известен по работе над "Мандалорцем".

Читайте также"Танцы со звездами": как прошел финал, кто победил в шоу (фото, видео)Отметим, Асока Тано - это тогрута женского пола, постигавшая пути джедая во время Войн клонов. Была падаваном рыцаря-джедая Энакина Скайуокера и, наравне с учителем, командовала солдатами-клонами Великой армии Республики на протяжении почти всей войны.

Согласно сюжету, Асока будет охотиться за злым гранд-адмиралом Трауном в надежде, что это поможет ей найти пропавшего Эзру Бриджера, молодого джедая, исчезнувшего вместе с Трауном много лет назад.

Премьера сериала должна состоятся в 2022 году.

Напомним, ранее появился тизер-трейлер украинской семейной комедии и дата выхода фильма "Большая прогулка".

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Автор: Диана Могилевич