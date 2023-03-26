Ольга Морозова родилась в Воронеже и работает в РФ.

В скандальном сериале "Останній лист коханому", который выпускает телеканал СТБ, нашли еще одну российскую актрису. Только если Прохора Дубравина заменили дипфейком и украинским актером, то Ольгу Морозову, вероятно, решили оставить.

На это обратил внимание актер Евгений Лесничий. В Stories он прокомментировал скандал вокруг Дубравина, а также возмутился тем, что россиян почему-то "тянут" в украинское кино.

"Может я ошибаюсь, но объясните мне, кто знает. С каких пор Ольга Морозова стала украинской актрисой? Судя по ее инсте и инфе в интернете, она была и остается россиянкой. Если это так, то где еще один дипфейк? Нехватка контента - не повод тянуть россиян на экраны", - написал актер.

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Что известно об Ольге Морозовой

Ранее артистка, родившаяся в российском Воронеже, снималась в украинских сериалах. Ее даже называли украинской актрисой. Однако после 24 февраля 2022 года Морозова резко забыла о том, что она зарабатывала деньги в нашей стране.

До мая 2022 года актриса ничего не публиковала в своих социальных сетях. А потом резко вернулась к "обычной жизни".

О войне и том, что творится в Украине, Морозова не вспоминает. В шапке ее профиля указан российский номер, сама она хвастается дипломами из учебных заведений РФ.

Актрису можно заметить в трейлере сериала "Останній лист коханому". В описании к нему не указано, что именно Морозова снималась в кинокартине, однако на фан-аккаунтах актрисы есть скриншоты из трейлера, на которых отмечена именно россиянка.

Скандал с россиянами в украинском сериале

Недавно стало известно, что СТБ заменил российского актера на дипфейк и попал в скандал. Вместо россиянина Прохора Дубравина зрители смогут увидеть лицо украинского актера. Однако пользователи сети такую "замену" не оценили.

Впоследствии на скандал отреагировал сам россиянин Дубравин. Он лишь надругался над ситуацией и показал, что его это веселит.

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