Актер открыто насмехается над тем, что его "заменили" в сериале.

Российский актер Прохор Дубравин отреагировал на скандал, который возник вокруг телеканала СТБ и сериала с его участием. Артиста заменили дипфейком, но его это лишь развеселило.

В своих социальных сетях Дубравин написал, что он знает о ситуации. Подписчики прислали ему новости из СМИ. Поначалу Дубравин думал, что это ошибка.

"Пару дней назад подписчица прислала фото экрана с вопросом: "Сейчас в Украине выходит новый сериал, и там главный актёр похож на вас, но что-то там с лицом непонятное". Посмотрел… Да, с лицом там действительно было что-то непонятное… Ну, думаю я, ракурс неудачный, ссутулился ещё, но это же я снимался", - отметил россиянин.

Видео дня

Однако затем он понял, что его действительно заменили. Однако россиянина это не огорчило. Вместо этого Дубравин начал глумиться.

"Ну, что сказать… Очень жаль, что договорились с лицом Дмитрия Саранскова, а не с лицом Брэда Питта", - отметил актер из РФ.

Реакция Дуброва вызвала бурные споры. В комментариях пользователи разделились во мнении. Одни пишут, что актеру не стоит удивляться, ведь в Украине никто не хочет видеть россиян. Другие же отмечают, что сериал с Дубровым лучше было бы просто не выпускать.

Что пишут комментаторы:

"Для вас так важно, что даже пост написали. Ваша роль - делать вид, что ничего не происходит, лучшая. Как пингвинчики в Мадагаскаре: улыбаемся и машем"

"Подумаешь, проблема, раз Прохор не приезжает сниматься, то кому-то надо доиграть роль... Сменили бы лучше сценарий, как будто этот герой уехал куда-то навсегда, или убили, ну как в фильмах бывает. И все"

"А почему бы вам не задуматься о причинах случившегося? Вы молчите об убийствах украинцев, не выступаете против войны, за что вас должны любить и ценить в Украине?"

Скандал с сериалом от СТБ - с чего все началось

Напомним, ранее стало известно, что СТБ заменил российского актера дипфейком. Вместо Дубравина в сериале "Останній лист кохання" зрители смогут увидеть лицо украинского актера.

Трейлер к сериалу, в котором заметна замена, вызвал небывалое возмущение. Пользователи сети считают, что телеканал поступил неправильно.

Вас также могут заинтересовать новости: