Канал выпустит сериал, в котором снимался россиянин, однако его лица зрители не увидят.

Телеканал СТБ попал в скандал. 27 марта состоится премьера сериала "Останній лист коханого", который снимали до полномасштабной войны РФ против Украины. В нем был задействован российский актер Прохор Дубравин.

Однако СТБ решил все равно выпустить сериал, а актера "заменить" дипфейком. Вместо Дубравина зрители увидят другого артиста. Лицо россиянина заменили благодаря современным технологиям. На это обратил внимание украинский актер Петр Крылов.

На своей странице в Facebook он рассказал о том, что был сильно удивлен, когда увидел трейлер сериала. Ведь телеканал решил не переснимать сцены с россиянином, а просто заменить его на дипфейк. Вместо актера зрители увидят украинца Дмитрия Саранскова.

"Казалось, все хорошо. Нас ждет украинский сериал с крутыми актерами. Но есть одна проблема. Одного из героев не существует, ведь это дипфейк", - рассказал Крылов.

Он добавил, что российский актер Прохор Дубравин, который ранее постоянно снимался в украинских сериалах, сбежал в РФ и не осудил полномасштабную войну против Украины. Вместо этого россиянин поздравлял фанатов с 9 мая и молчал о путинской агрессии. По мнению Крылова, украинцам не было бы приятно видеть лицо Дубравина, который молчаливо поддержал убийства мирного населения нашей страны.

Вероятно, телеканал СТБ это понимал. Однако сериал все равно решили выпускать. По мнению Крылова, это выглядит очень странно. Ведь сначала, считает актер, можно было бы спросить мнение украинцев. Зрители имели право сказать, хотят ли они видеть дипфейк.

Крылов пытался узнать о том, как Сарансков отнесся к тому, что его лицом заменили россиянина. Впрочем, актер не отвечал на вопросы в соцсетях.

Трейлер сериала с дипфейком

Реакция комментаторов:

"Посмотрите правде в глаза, это выглядит очень цинично. Замена лица - это непрофессионально и бестактно с вашей стороны, и очень обидно видеть подобное на экранах нашего телевидения. Игнорирование вами факта физического присутствия российского актера в проекте порождает подобные случаи, а мы, кажется, стремимся избавиться от чего-либо российского, не так ли?"

"Это лютый трэш! Так что надо было додуматься до такого! Заменить лицо российского актера на украинского, и выдать это все в эфир"

"Я не могу поверить, что это правда"

"Это дно! Стыдно, очень стыдно".

Напомним, ранее звезда "Скаженого весілля" заявил, что дал бы украинские паспорта "хорошим россиянам".

Вас также могут заинтересовать новости: