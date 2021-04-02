Премьера фильма запланирована на 14 мая этого года.

Компания Lionsgate Movies представила новый трейлер криминального триллера под названием "Роковая связь".

Читайте такжеHBO подписал пятилетний контракт с автором "Игры престолов"Главную роль в фильме исполнила звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк. В фильме Кларк играет роль информатора агента ФБР по имени Сьюзан. Она мать-одиночка, которая едва сводит концы с концами и мечтает лишь об одном: выбраться из своего провинциального городка Аппалачи. Когда в город приезжает симпатичный женатый агент ФБР и делает Сьюзан своим информатором, кажется, что у нее наконец-то появляется шанс уехать из этой дыры. Однако этих двоих непреодолимо влечет друг к другу, между ними вспыхивает тайный роман, грозящий обернуться катастрофой для обоих.

Сценарий, автором которого стал номинант "Золотого глобуса" Крис Джеролмо ("Мост"), основан на реальной истории, описанной в одноименной книге Джо Шарки. Режиссером фильма выступил Филлип Нойс ("Слепая ярость"), передает 112ua.tv.

Фильм должен был выйти еще в 2019 году, но его отложили. В кинотеатрах премьера картины запланирована на 14 мая.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая