Дональд Трамп заявил о своем уходе из Гильдии киноактеров США.

Бывший американский президент Дональд Трамп, который успел сняться в нескольких фильмах, покинул Гильдию киноактеров США.

Его заявление опубликовано на сайте Гильдии.

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"Ваша организация мало сделала для своих членов и ничего для меня - кроме сбора взносов и продвижение опасной антиамериканской политики и идей", - заявил экс-президент.

При этом он указал, что гордится своим участием в таких проектах, как "Один дома 2"и "Уолл Стрит: Деньги не спят".

"Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом. Это письмо информирует вас о моем немедленном выходе из SAG-AFTRA. Вы ничего не сделали для меня", - резюмировал Дональд Трамп.

В ответ Гильдия киноактеров США лишь написала краткое "Спасибо".

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Перевод: Екатерина Лиманская