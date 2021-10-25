Из-за смерти Галины Хатчинс звезда временно уйдет из общественного поля зрения.

Голливудский актер Алек Болдуин, который на прошлой неделе случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемках фильма в США, решил взять творческую паузу.

Об этом осведомленный источник заявил изданию People.

После несчастного случая на съемочной площадке 63-летний Болдуин "уделит немного времени себе, чтобы собраться с мыслями", как он уже делал это в трудные времена прежде.

"Это было ужасно. Вот как он справляется с трудностями: когда что-то случается он на некоторое время сбегает от общественного внимания", - сказал журналистам их собеседник.

Читайте такжеСын Трампа выпустил футболки об убийстве украинки Болдуином (фото)Источник утверждает, что после инцидента со стрельбой его на несколько часов охватила истерика - он был абсолютно безутешным. Сейчас актер все еще "абсолютно опустошен".

"Ему понадобится время, чтобы разобраться во всем этом. Ему нужно немного побыть с семьей", - добавил источник таблоида.

Стрельба на съемках с Алеком Болдуином и гибель Галины Хатчинс

Трагедия произошла 21 октября в штате Нью-Мексико - на съемках вестерна "Раст" актер Алек Болдуин, выстрелив из реквизитного пистолета, ранил двух человек - оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэля Соуза.

42-летнюю Хатчинс госпитализировали, но спасти не смогли. Позже оказалось, что у нее было украинское гражданство - женщина получила высшее образование в Киеве и переехала в США, чтобы строить карьеру в кинематографе.

Сам Болдуин выразил соболезнования родственникам и близким погибшей, а также предложил помощь ее семье.

Автор: Станислав Кожемякин