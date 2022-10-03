Речь пойдет о фильмах "Афина", "Конец дороги" и "Блондинка".

Рассказываем о трех новых фильмах от Netflix, премьера которых состоялась в сентябре 2022 года. Судя по рейтингам, их точно стоит посмотреть.

Афина

События разворачиваются в маленьком французском городке, районе Афина. Здесь живут беженцы из разных неблагополучных уголков планеты. Всех всколыхнуло убийство молодого парня из Алжира по имени Идир.

После этого в районе начинаются уличные беспорядки, хаос и даже бунт. Брат погибшего Карим возмущен, что его родственника убили на почве расизма, и решает возглавить бунт. Его старший брат Абдель, который является военнослужащим, призывает всех успокоится.

Блондинка

Сериал, выход которого ждали зрители со всего мира.

Данная художественная картина показывает переосмысленные события бурной личной жизни секс-сивола и легенды Голливуда Мэрилин Монро, а также показывает, какую цену ей пришлось заплатить за мировую известность.

Конец дороги

Главная героиня - давно овдовевшая Бренда. Жизнь не особо складывается и она теряет работу, после чего решает со своими детьми и братом Реджи отправиться в семейную поездку. Во время путешествия, проезжая по пустынной местности, Бренда становится невольным свидетелем убийства. Таинственный маньяк теперь имеет новую цель - убрать свидетелей.

Напомним, сегодня стало известно, что стриминговый сервис Netflix купил большой пакет украинских фильмов. Туда вошли "Бешеная свадьба", "Большая прогулка", "Лучшие выходные", "Снайпер. Белый ворон" и другие. Всего - 14 лент.

Также УНИАН составил подборку крутых фильмов с апокалиптическим сюжетом, от которых невозможно оторваться.

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