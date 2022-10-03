Туда вошли "Бешеная свадьба", "Большая прогулка", "Лучшие выходные", "Снайпер. Белый ворон" и другие.

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ большого пакета украинских фильмов. Сообщается, что речь идет о 14 украинских работах. Об этом пишет Forbes Украина со ссылкой на собственные источники.

Так, на платформе Netflix следует ожидать ленты "Бешеная свадьба", "Большая прогулка" и "Лучшие выходные", а в декабре выйдет фильм "Снайпер. Белый ворон" с актером Павлом Алдошиным, который недавно попал в ДТП.

Также сейчас продолжаются переговоры о праве на фильм "Фостер и Макс".

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Отмечается, что с сентября 2022 года на платформе уже есть три наших киноленты - это "Дикое поле", "Янтарные копы" и "Встреча одноклассников".

Отмечается, что продюсер "Дикого поля" Владимир Яценко ведет переговоры напрямую по ряду своих проектов. Вероятно, речь идет о фильмах "Домой" Наримана Алиева, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Люксембург" Антонио Лукича, "Я и Феликс" Ирины Цилык. Сколько это будет стоить - неизвестно.

Напомним, Украинская киноакадемия и House of Europe вместе с Netflix в июле этого года анонсировали две инициативы, которые должны помочь украинским создателям в Украине и во всем мире, которые пострадали или были вынуждены переехать из-за войны. В рамках этой помощи украинским кинематографистам предоставят гранты.

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