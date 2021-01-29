Британская актриса Тильда Суинтон сыграла главную роль в новом фильме Джоанны Хогг «Вечная дочь» (The Eternal Daughter), который тайно снимался во время локдауна в Уэльсе.
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На данный момент картина находится в постпродакшене.
Фильм «Вечная дочь»: что известно
При поддержке BBC Film картину спродюсировали киностудии Element Pictures и JWH Films, которые ранее работали над сериалом «Нормальные люди», фильмом «Фаворит» и оскароносной картиной «Комната».
Как и в предыдущей совместной работе Хогг и Суинтон («Сувенир», 2019), Мартин Скорсезе стал исполнительным продюсером.
Сюжет. Мистическая драма о призраках, основана на истории пожилой матери и дочери средних лет, которые возвращаются в свой бывший семейный дом. Некогда величественное поместье превратилось в пустующий отель, полный загадок.
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