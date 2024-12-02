Телеканал 2+2 начал съемки нового детективного сериала 'Телохранитель'

В главных ролях снимаются Иван Жилюк и Алексей Суровцев.

На днях в Киеве стартовали съемки нового 16-серийного приключенческого детектива "Телохранитель", который вскоре увидят зрители канала 2+2.

Главный герой - несокрушимый жизнелюб, душа компании и верный друг Богдан Перебийнис, который после возвращения с фронта отчаянно ищет работу. Ведь ему нужно содержать сына-подростка и тещу. Случай сводит его с Дмитрием Мамчуром - владельцем охранной фирмы "Мамай", который предлагает Богдану работать в его агентстве. С этого времени жизнь героя кардинально меняется: она полна приключений, запутанных дел, неожиданных разоблачений и опасности. Ведь из-за своего характера Богдан не может оставаться равнодушным, когда видит несправедливость.

В каждой серии Богдан в силу обстоятельств расследует новое преступление или разоблачает негодяев, порой "конкурируя" с правоохранителями.

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"2+2 продолжает развивать собственное сериальное производство. Сейчас в производстве сразу пять новых проектов. В приключенческом детективном сериале "Телохранитель" поднимается актуальная тема адаптации ветеранов войны к гражданской жизни, общения с коллегами и вне работы. Вместе с тем, это легкая история, с юмором и запутанным сюжетом", - отметил Генеральный продюсер телеканала 2+2 Сергей Кизима.

У владельца охранного агентства есть реальный прототип - ветеран, который вернувшись с войны после ранений, развивает на Киевщине охранный бизнес и трудоустраивает побратимов.

Главного героя играет актер театра и кино Иван Жилюк, знакомый зрителям канала 2+2 по ленте "Шлях". Также в ленте снимаются Алексей Суровцев, Роман Ясиновский, Полина Василиса, Михаил Кришталь, Иоланта Богдюн, Инна Мирошниченко, Кирилл Прокопчук, Дмитрий Олейник, Владимир Ращук, Максим Боряк, Кира Подольская, Михаил Варбанец и другие.

Сериал снимает продакшн-студия "SFERA FILM" по заказу канала 2+2.

Главные авторы сценария: Оксана Андреева, Евгения Коротич.

Оператор: Иван Бородин.

Режиссер: Дмитрий Лактионов.

Продюсеры: Сергей Кизима, Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Исполнительный продюсер: Роман Омельчук.

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