Певица продолжает историю своего последнего альбома «Женская сила».

Певица Tayanna выпустила ремикс на одну из песен «Женской силы» — лирически-интимной «Плачу и смеюсь».

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«Плачу и смеюсь» написал и подарил певице известный композитор и автор песен Сергей Пидкаура.

"Он смог очень тонко почувствовать мое настроение и раскрыть тогдашнее состояние души. Это большой подарок судьбы: иметь рядом такого человека, с которым можно разделить как радость, так и слезы», — так комментировала историю создания композиции сама Tayanna.

Альбом Tayanna «Женская сила»: что известно

Альбом певицы вышел 26 июня на лейбле Secret Service Digital&Publishing. В него вошли 5 украиноязычных треков, посвященных «сильным женщинам, которые самостоятельно определяют свою жизнь».

Мини-альбом сразу попал в список «10 самых популярных релизов» по версии музыкального сервиса Apple Music.

Один из синглов «Женской силы» — «Эйфория» — не выходит из топов украинских радиостанций и постоянно находится в горячей эфирной ротации.

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Автор: Ольга Робейко