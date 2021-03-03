Проект оказался достаточно успешен как на линейном телевидении, так и на стриминге.

Супергеройский сериал «Супермен и Лоис», стартовавший 23 февраля 2021 года на телеканале The CW, вернется на экраны в следующем году. Телесеть объявила о том, что проект получил второй сезон на фоне высоких рейтингов.

Читайте такжеПредставлен первый трейлер сериала "Супермен и Лоис"Как сообщает издание Variety со ссылкой на главу The CW Network Марка Педовица, шоу «Супермен и Лоис» продлено на новый сезон наравне с другими одиннадцатью наиболее популярными проектами телеканала. Педовиц отметил высокие рейтинговые показатели пилотной серии на разных платформах.

«Феноменальный мультиплатформенный дебют «Супермена и Лоис», который был невероятно успешен как на линейной, так и на потоковой основах, является свидетельством творческого подхода, тяжелой работы и самоотверженности талантливых людей, что неустанно работали за камерой и перед ней, особенно в этой сложной обстановке», — сказал президент канала, передает popcornnews.

Сериал «Супермен и Лоис» рассказывает о жизни Кларка Кента и Лоис Лейн с их подросшими сыновьями-близнецами Джонатаном и Джорданом в Смолвиле. Главные роли сыграли Тайлер Хеклин, Битси Таллок, Джордан Эльзасс и Александр Гарфин. Разработкой супергеройской драмы занимается создатель вселенной «Стрелы» Грег Берланти совместно с Тоддом Хелбингом, работавшим над «Флэшем».

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Автор: УНИАН