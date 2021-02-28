Ранее Супермен-афроамериканец появлялся только в комиксах.

Студия Warner Bros. собирается вернуть на широкие экраны историю о Супермене. При этом главную роль может впервые исполнить темнокожий актер.

Читайте такжеВ сети показали первый кадр скандального сериала о королеве Англии с темнокожей актрисой (фото)Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники,

Ранее Супермен-афроамериканец появлялся только в комиксах.

Супермен возвращается: что известно о новом фильме

По информации Deadline, новым фильмом заинтересован Генри Кавилл, сыгравший Супермена в «Человеке из стали», «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости».

Новый сюжет не будет киновселенной, в которую входит «Человек из стали».

Над созданием перезапуска работает Джей Джей Абрамс и его продюсерская компания Bad Robot, продюсером также выступит Ханна Мингелла.

Сценарий пишет Та-Нехаси Коутс, писатель и журналист, автор книги «Между миром и мной», а также комиксов про Черную Пантеру и Капитана Америку.

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Автор: УНИАН