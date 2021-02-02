Премьера ленты - 25 февраля.

Опубликован официальный трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба-3". В третьей части комедии планирует жениться младший сын Василия и Галины Середюков Захар.

Читайте такжеВ сеть "слили" название новой "Матрицы"В трейлере "Сумасшедшей свадьбы-3" впервые прозвучит отрывок официального саундтрека к триквелу, автором которого стал музыкальный продюсер фильма Алексей Потапенко. Уже традиционно для франшизы поет Олег Винник, на этот раз - в сопровождении цыганского театра "Романс", сообщает ТСН.

Звездный состав "Сумасшедшей свадьбы-3" впечатляет: до Юрия Горбунова, Потапа (Алексея Потапенко), Позитива (Алексея Завгороднего), Петра Бампера, Олега Винника присоединились новые звездные лица — Надежда Мейхер, Анна Тринчер и Валерия Товстолес.

Актерский состав пополнили молодые украинские актеры Вячеслав Хостикоев и Екатерина Файн, которые исполнили роли жениха и невесты.

Роль отца невесты сыграл народный артист Украины Игорь Крикунов.

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Автор: Ольга Робейко