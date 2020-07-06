Сталоне работает над режиссерской версией "Рокки IV"

Четвертая часть франшизы вышла в 1985 году и стала одним из самых успешных фильмов франшизы.

Сильвестр Сталлоне работает над режиссерской версией четвертой части «Рокки».

Об этом актер сообщил в Instagram, отвечая на вопрос фаната.

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Сталлоне спросили, планирует ли он выпустить режиссерскую версию "Рокки Бальбоа" 2006 года (шестой фильм франшизы).

"Ее не будет, но зато я занимаюсь режиссерской версией "Рокки IV", и это будет потрясающе", - ответил Сталлоне.

Дату выхода новой версии фильма он не уточнил.

"Рокки IV" вышел на экраны в 1985 году, режиссером фильма выступил сам Сталлоне. В нем Рокки Бальбоа соперничает с советским боксером Иваном Драго в исполнении Дольфа Лундгрена. Лента стала коммерчески успешной и в течение 24 лет была самым кассовым спортивным фильмом.

Сюжетную линию семьи Драго во франшизе «Рокки» продолжил фильм «Крид 2» 2018 года.

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