Стало известно, будет ли третий сезон сериала 'Женский доктор. Новая жизнь'

Продюсеры ответили на вопрос, который интересует многих поклонников сериала.

"1+1 Украина" совместно с FILM.UA Group приступили к съемкам третьего сезона популярной украинской мелодрамы "Жіночий лікар.Нове життя". Михаил Гончар и его коллеги снова готовы бороться за жизнь и счастье своих пациентов. Их ждут новые вызовы в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии и в военном госпитале.

В третьем сезоне Михаил Гончар оказывается перед сложным выбором между прошлым и будущим. Какие новые обстоятельства заставят талантливого врача переосмыслить свою жизнь? Тем временем Андрей Балюк и Лилия Ластивка готовятся стать родителями, однако пару ждут новые испытания.

В продолжении самого популярного украинского медицинского сериала зрители увидят любимых актеров: Андрея Исаенко, Тараса Цымбалюка, Надежду Левченко, Славу Красовскую, Алексея Нагрудного, Ольгу Кияшко, Олексу Зорина, Александру Пышную, Кирилла Прокопчука, Ярослава Шахторина.

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Также в третьем сезоне состоится возвращение одного из персонажей первого сезона и среди актерского состава появятся новые лица. Кто именно присоединится к касту "Женского доктора. Новая жизнь 3" - станет известно вскоре.

Съемки нового сезона проходят в специально построенном павильоне на FILM.UA, где создана настоящая большая больница с современным медицинским оборудованием.

Генеральный продюсер канала 1+1 Украина - Ольга Захарова. Продюсеры 1+1 Украина - Олеся Пазенко и Инна Кондратюк. Шоуранерка - Юлия Мищенко. Режиссеры постановщики - Алена Королицкая, Алена Новицкая, Вячеслав Василюк. Оператор постановщик постановщик - Анастасия Гнучая. Художник постановщик постановщик - Наталья Барташ. Художник грима - Екатерина Мелешко. Художник по костюмам - Татьяна Бессарабова. Авторская группа - Ольга Артюх, Марк Шпарбер.

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