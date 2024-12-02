Стало известно, будет ли третий сезон сериала 'Женский доктор. Новая жизнь'

"1+1 Украина" совместно с FILM.UA Group приступили к съемкам третьего сезона популярной украинской мелодрамы "Жіночий лікар.Нове життя". Михаил Гончар и его коллеги снова готовы бороться за жизнь и счастье своих пациентов. Их ждут новые вызовы в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии и в военном госпитале.

В третьем сезоне Михаил Гончар оказывается перед сложным выбором между прошлым и будущим. Какие новые обстоятельства заставят талантливого врача переосмыслить свою жизнь? Тем временем Андрей Балюк и Лилия Ластивка готовятся стать родителями, однако пару ждут новые испытания.

В продолжении самого популярного украинского медицинского сериала зрители увидят любимых актеров: Андрея Исаенко, Тараса Цымбалюка, Надежду Левченко, Славу Красовскую, Алексея Нагрудного, Ольгу Кияшко, Олексу Зорина, Александру Пышную, Кирилла Прокопчука, Ярослава Шахторина.

Видео дня
Стало известно, будет ли третий сезон сериала 'Женский доктор. Новая жизнь'

Также в третьем сезоне состоится возвращение одного из персонажей первого сезона и среди актерского состава появятся новые лица. Кто именно присоединится к касту "Женского доктора. Новая жизнь 3" - станет известно вскоре.

Съемки нового сезона проходят в специально построенном павильоне на FILM.UA, где создана настоящая большая больница с современным медицинским оборудованием.

Генеральный продюсер канала 1+1 Украина - Ольга Захарова. Продюсеры 1+1 Украина - Олеся Пазенко и Инна Кондратюк. Шоуранерка - Юлия Мищенко. Режиссеры постановщики - Алена Королицкая, Алена Новицкая, Вячеслав Василюк. Оператор постановщик постановщик - Анастасия Гнучая. Художник постановщик постановщик - Наталья Барташ. Художник грима - Екатерина Мелешко. Художник по костюмам - Татьяна Бессарабова. Авторская группа - Ольга Артюх, Марк Шпарбер.

Вас также могут заинтересовать новости: