Порядок выступлений стран в финале Евровидения 2021 / фото instagram.com/eurovision

Стало известно, под каким номером в финале Евровидения 2021 выступит украинская группа Gо_A. Зрители увидят номер нашего музыкального коллектива под номером 19.

Об этом стало известно по результатам жеребьевки.

Финал Евровидения 2021: порядок выступлений конкурсантов

  • Кипр
  • Албания
  • Израиль
  • Бельгия
  • Россия
  • Мальта
  • Португалия
  • Сербия
  • Великобритания
  • Греция
  • Швейцария
  • Исландия
  • Испания
  • Молдова
  • Германия
  • Финляндия
  • Болгария
  • Литва
  • Украина
  • Франция
  • Азербайджан
  • Норвегия
  • Нидерланды
  • Италия
  • Швеция
  • Сан-Марино

Кто победит на Евровидении 2021: прогноз букмекеров

В четверг, 20 мая, отгремел второй полуфинал Евровидения 2021, после которого букмекеры обновили свои прогнозы по фаворитам конкурса.

Так, лидером по-прежнему остается Италия, на второе место поднялась Франция, подвинув Мальту на третью ступеньку.

На четвертом месте расположилась Украина. Далее идет Швейцария.

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Автор: Ольга Робейко