Порядок выступлений стран в финале Евровидения 2021 / фото instagram.com/eurovision
Стало известно, под каким номером в финале Евровидения 2021 выступит украинская группа Gо_A. Зрители увидят номер нашего музыкального коллектива под номером 19.
Об этом стало известно по результатам жеребьевки.
Финал Евровидения 2021: порядок выступлений конкурсантов
- Кипр
- Албания
- Израиль
- Бельгия
- Россия
- Мальта
- Португалия
- Сербия
- Великобритания
- Греция
- Швейцария
- Исландия
- Испания
- Молдова
- Германия
- Финляндия
- Болгария
- Литва
- Украина
- Франция
- Азербайджан
- Норвегия
- Нидерланды
- Италия
- Швеция
- Сан-Марино
Кто победит на Евровидении 2021: прогноз букмекеров
В четверг, 20 мая, отгремел второй полуфинал Евровидения 2021, после которого букмекеры обновили свои прогнозы по фаворитам конкурса.
Так, лидером по-прежнему остается Италия, на второе место поднялась Франция, подвинув Мальту на третью ступеньку.
На четвертом месте расположилась Украина. Далее идет Швейцария.
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