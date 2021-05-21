Финал международного песенного конкурса состоится 22 мая.

Стало известно, под каким номером в финале Евровидения 2021 выступит украинская группа Gо_A. Зрители увидят номер нашего музыкального коллектива под номером 19.

Об этом стало известно по результатам жеребьевки.

Финал Евровидения 2021: порядок выступлений конкурсантов

Кипр

Албания

Израиль

Бельгия

Россия

Мальта

Португалия

Сербия

Великобритания

Греция

Швейцария

Исландия

Испания

Молдова

Германия

Финляндия

Болгария

Литва

Украина

Франция

Азербайджан

Норвегия

Нидерланды

Италия

Швеция

Сан-Марино

Кто победит на Евровидении 2021: прогноз букмекеров

В четверг, 20 мая, отгремел второй полуфинал Евровидения 2021, после которого букмекеры обновили свои прогнозы по фаворитам конкурса.

Так, лидером по-прежнему остается Италия, на второе место поднялась Франция, подвинув Мальту на третью ступеньку.

На четвертом месте расположилась Украина. Далее идет Швейцария.

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Автор: Ольга Робейко