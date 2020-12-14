Уже скоро на телеканале "1+1" стартует одиннадцатый сезон самого масштабного музыкального шоу "Голос страны".

Одиннадцатый сезон масштабного шоу "Голос страны" выйдет под названием "Перезагрузка".

Читайте такжеNetflix снимет фильм по роману Ремарка

В тренерскую панель в этом сезоне вошли топовые украинские звезды: певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, артистка DOROFEEVA, которая со своим сольным треком вошла в ТОП-100 мирового Shazam, артист и продюсер MONATIK и любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник.

Рокер Олег Винник, который впервые сядет в легендарное красное кресло в качестве тренера, рассказал, каких вокалистов ищет на шоу:

"Я хочу найти голоса, которые смогут затронуть струны души. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом, который я получил в Европе, с моей командой для того, чтобы научить их развивать свой талант и дарить любовь слушателям, работая, как в последний раз. Я хочу показать стране исполнителей, которые голосом донесут от сердца к сердцу правдивые эмоции, самые искренние чувства, которые называются любовь".

В новом сезоне "Голоса страны" изменится привычная для всех сцена, за кулисами появится настоящий робот, который будет подавать участникам микрофон, измерять температуру и дезинфицировать руки. К тому же, из-за карантина группа поддержки участников будет находиться по ту сторону камер, болея за своих близких онлайн. Они будут на прямой связи со сценой и смогут пообщаться с участником сразу после выступления.

Ведущими одиннадцатого сезона станет любимая телепара украинцев - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич