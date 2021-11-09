Первый сезон сериала моментально обрел популярность.

Южнокорейский кинорежиссер, создатель популярного сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хёк заявил, что зрителей ждет второй сезон. Более того, он уже находится в производстве.

Об этом сообщает Associated Press.

При этом детали второго сезона Хван не раскрыл, но заверил, что концепцию уже придумал. Также пока неизвестна дата премьеры.

"Было столько просьб и столько позитивных отзывов, где люди говорили, что хотят увидеть второй сезон… Я чувствую, что у меня почти не осталось выбора! Но да, новый сезон действительно будет. У меня в голове он уже есть, и сейчас я всё планирую. Пока рано судить, когда это случится. Но могу пообещать вам: Ки Хун вернётся и сделает кое-что для всего мира", - сказал создатель сериала.

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Южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. В первом сезоне, который вышел в сентябре 2021 года, всего 9 серий.

Сюжет. Персонажи сериала, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в жестоких детских играх. Чтобы выиграть приз в 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.

Ранее УНИАН сообщал, что создатель сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хёк раскрыл тайну своих заработков.

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Автор: Диана Могилевич