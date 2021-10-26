Режиссер признался, что сам не очень любит сериалы.

Режиссер самого популярного сериала на стриминговой платформе Netflix "Игра в кальмара" Хван Дон-хек опроверг слухи о том, что успех проекта сделал его богатым.

Об этом сообщает The Guardian.

"Но мне хватает. У меня есть еда на столе. Netflix не выдавал мне бонус, мне заплатили в соответствии с первоначальными условиями контракта", – отметил он.

Создатель шоу пошутил, что ему далеко до достатка главного героя "Игры в кальмара" Сон Ки Хуна, выигравшего более 38 миллионов долларов.

Читайте также77-летний актер из нашумевшего сериала "Игра в кальмара" рассказал, как изменилась его жизнь после выхода проектаХван Дон-хек признался, что сам не очень любит сериалы и редко досматривает их до конца. По его словам, полностью он смог посмотреть лишь "Во все тяжкие" и "Охотник за разумом". Говорит, что пытался смотреть "Бриджертонов", но остановился на середине первой серии.

Сериал "Игра в кальмара": что известно

Южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. В первом сезоне 9 серий.

Сюжет. Персонажи сериала, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в жестоких детских играх. Чтобы выиграть приз в 45 миллионов долларов, они должны пройти шесть раундов. Все проигравшие погибают.

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Автор: Катерина Шварц