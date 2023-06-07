Результат работы искусственного интеллекта ему не понравился.

Создатель сериала "Черное зеркало", сценарист и продюсер Чарли Брукер, рассказал о своем опыте "общения" с искусственным интеллектом. Он попросил ChatGPT придумать новую серию его "детища".

По словам Брукера, он просил ИИ создать именно новый эпизод, с уникальной историей. Поначалу его приятно удивила серия, которую придумал ChatGPT. Однако вскоре он сильно разочаровался.

"На первый взгляд, получилось нечто, что выглядит правдоподобно. А на второй взгляд - выглядит как д*рьмо. Потому что все, что он делает, это ищет все синопсисы эпизодов "Черного зеркала" и как бы смешивает их вместе. Затем, если вы копнете немного глубже, вы скажете: "О, на самом деле здесь нет никакой настоящей оригинальной мысли", - рассказал Брукер изданию Empire.

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Несмотря на это, продюсер считает свой опыт "общения" с ИИ полезным. Брукер понял, что люди используют ChatGPT неправильно. По мнению создателя "Черного зеркала", многим стоит учиться выходить за рамки, нарушать собственные правила. "Общаясь" с ChatGPT, Брукер заметил, что получил новые идеи для своего сериала.

Что известно о сериале "Черное зеркало"

Британский сериал вышел на экраны в 2011 году. Начно-фантастические истории о мире будущего быстро стали популярными. Вскоре сериал "Черное зеркало" получил еще один сезон. Все они выходили на британском канале Channel 4.

Однако следующие три сезона "Черного зеркала", которые выходили с 2016 по 2019 годы, зрители смотрели уже на Netflix. Каждая серия сериала является отдельной историей, в которой показано, как прогресс может влиять на людей.

Недавно стало известно, что "Черное зеркало" получит шестой сезон. В одном из эпизодов сыграет Сальма Хайек.

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