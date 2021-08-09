Боевик "Последний наемник", который снимали в Киеве, вошел в десятку лучших фильмов на стриминговой платформе Netflix.
Фильм, в котором главную роль сыграл Жан-Клод Ван Дамм, попал в топ-10 лучших фильмов благодаря тому, что он собрал наибольшее количество просмотров в мире.
Боевик рассказывает историю бывшего агента французской секретной службы, который вынужден забыть о своем пенсионном возрасте и срочно вернуться во Францию. Там ему придется спасать своего сына, которого обвиняют в незаконной торговле оружием и запрещенными веществами.
Отметим, в фильме кроме Ван Дамма снимаются Эрик Жюдор, Миу-Миу, Патрик Тимси, Валери Каприски, Нассим Си Ахмед, Майк Гассэвей и другие актеры.
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