Спортивная комедия "Следующий гол – победный" выйдет в украинский прокат 16 ноября 2023 года.

Кинокомпания 20th Century Studios представила первый трейлер спортивной комедии "Следующий гол – победный" (Next Goal Wins) от режиссера Тайки Вайтити ("Что мы делаем в тени", "Кролик Джоджо", "Тор 3", "Тор 4").

Фильм расскажет юмористическую, проницательную и почти реалистичную историю об аутсайдерах. Печально известная футбольная команда Американского Самоа "прославилась" после ужасного матча в рамках отбора на чемпионат мира 2002 года, который она проиграла со счетом 31:0. По мере приближения квалификационного раунда чемпионата мира 2014 года команда нанимает тренера-неудачника Томаса Ронгена, надеясь, что он сможет изменить худшую футбольную команду в мире.

Главную роль в фильме исполнил Майкл Фассбендер ("Бесславные ублюдки", "Люди Икс", "Стив Джобс"), который наконец возвращается на большие экраны после нескольких лет творческого перерыва, которые он решил посвятить семье и карьере автогонщика.

Также в фильме снялись Элизабет Мосс ("Человек-невидимка", "Рассказ служанки"), Бьюла Коале ("Полиция Гавайев"), Рэйчел Хаус ("Моана", "Тор 3"), Ули Латукефу ("Молодой скала", "Черный Адам") и сам Тайка Вайтити.

В украинский прокат фильм выйдет 16 ноября 2023 года.

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