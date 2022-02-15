Анонс был опубликован весьма оригинальным способом.

Телеканал ВВС сообщил дату выхода шестого и финального сезона популярного сериала "Острые козырьки", рассказывающего о преступном клане Шелби в британском Бирмингеме в 1920-е годы.

Анонс был опубликован весьма оригинальным способом - в Бирмингеме на стене одного из зданий нарисовали огромный мурал с лицом главного героя сериала Томаса Шелби, роль которого исполняет Киллиан Мерфи. Фото опубликовано в Twitter-аккаунте канала.

"Шелби снова в деле", - подписали снимок ВВС.

Согласно информации на мурале, созданным уличным художником Akse, финальные серии сериала выйдут 27 февраля. Кроме Мерфи, к своим ролям в шестом сезоне вернутся Том Харди, Пол Андерсон, Финн Коул и Аня Тейлор-Джой.

Напомним, ранее Netflix опубликовал первый трейлер второго сезона сериала "Бриджертоны".

Кроме того, Netflix заявили, что готовят спин-офф сериала, который расскажет о жизни королевы Шарлотты. Однако этот проект не будет основан на книгах Джулии Куин.

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