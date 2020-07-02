Netflix продлил на второй сезон сериал "Я никогда не…"
Стриминговый сервис Netflix продлил на второй сезон сериал "Я никогда не…".
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Об этом сообщается на официальной странице проекта в Twitter, где также опубликован ролик с актерами, общающимися в видеочате.
В нем можно увидеть, как Майтрейи Рамакришнан (играет роль Деви Вишвакумар) пытается сообщить коллегам важную новость, но не может, потому что к чату все время присоединяются другие актеры. В итоге она оглашает, что "Я никогда не…" получит второй сезон.
О дате выхода нового сезона сериала информации пока нет.
Премьера сериала "Я никогда не…" состоялась на Netflix 27 апреля 2020 года. Главная героиня - потерявшая отца 15-летняя девушка родом из Индии, которая учится в старшей школе США.
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