Студия Showtime показала новый трейлер шоу.

Опубликован новый трейлер сериала "Декстер: Новая кровь", продолжения популярного шоу о серийном убийце.

Ролик размещен на YouTube-канале студии Showtime.

Премьера первого эпизода сериала состоялась на 7 ноября. Новые эпизоды будут выходить по воскресеньям.

"Декстер: Новая кровь": новый трейлер

Судя по ролику, Декстеру вновь приходится усмирять своих демонов, жаждущих убивать негодяев. При этом он стремится быть достойным отцом для своего сына и поддерживать с ним хорошие отношения.

Читайте также"Почему я живой": рецензия на военную драму Виллена НовакаВ СМИ обратили внимание, что в названии трейлера написано "Сезон 1". А в его описании зрителю предлагается узнать, что ждет Декстера "в этом сезоне". Не исключено, что таким образом создатели сериала намекают на возможное продолжение сериала, если он окажется успешным.

"Декстер: Новая кровь": что известно о сериале

Американский мини-сериал, который является продолжением сериала "Декстер".

Мини-сериал состоит из 10 эпизодов.

Майкл Си Холл спустя восемь лет после выхода восьмого сезона вновь исполнил роль Декстера Моргана.

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Автор: Катерина Шварц