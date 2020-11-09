Вчера на телеканале «1+1» состоялся одиннадцатый прямой эфир главного танцевального шоу страны «Танці з зірками». Вечер, посвященный самым дорогим людям, запомнился зрителям трогательными танцевальными номерами, яркими бальными постановками, неожиданным признанием Сергея Мельника, а также выступлением девушки, несмотря на потерю ноги, начала танцевать

Воскресным вечером на главном паркете страны звезды исполнили сразу два танца: первый - со своими родными, и второй танец - из классической бальной программы со своим партнером.

Читайте такжеСемейный эфир на «Танцях з зірками-4»: звезды выйдут на паркет со своими самыми дорогими людьми

Семейный вечер запомнился неожиданным выступлением Сергея Мельника, который вышел на паркет вместе с Олимпийской призершей и участницей «Танців з зірками-3» - Анной Ризатдиновой. Пара исполнила страстную румбу, намекнув, что между ними завязались романтические отношения. Также футболист признался: недавно не стало его бабушки, и он посвящает весь свой путь на проекте именно ей.

А «черная пантера» проекта Санта Димопулос перед выступлением рассказала об отношениях в семье: отношениях с мужем Игорем и детьми. Звезда станцевала трогательный контемпорари вместе с сыновьями: своим и мужа. Выступление с Тимофеем и Даниэлем Санта посвятила детям, мужу и маме, которая приехала на шоу ее поддержать. Контемпорари, как и их с Максом Леоновым танго, судьи оценили в максимальные 40 баллов.

А главная конкурентка Санты Димопулос Надежда Мейхер в семейный вечер станцевала фолк вместе с дочками Аней и Машей, которые впервые появились на телевидении. Надежда призналась, что долгое время оберегала детей от внимания СМИ, но ее дочери мечтали станцевать на шоу «Танці з зірками», поэтому только ради них она решилась показать их всей стране. Также Надежда показала в визитке уникальные семейные кадры, которых раньше никто не видел. Под легендарную песню «Квітка Душа», которую исполняла в этот вечер Тоня Матвиенко, Надежда с дочерями станцевали нежный контемп. Трогательное выступление растрогало судей и набрало максимальное количество баллов. А победительница «Танців з зірками-3», актриса Ксения Мишина, которая стала приглашенной судьей, назвала Надежду своей фавориткой в этом году:

«Вы - легенда, и мое сердце принадлежит вам».

Рок-дива Юлия Санина станцевала контемпорари вместе с отцом Александром. Артистка вспомнила, что когда была маленькая, то смотрела первые «Танці з зірками» вместе с семьей, и показала уникальные кадры из семейного архива. Трогательное выступление об истории отношений отца и дочери Юля посвятила семьям, которые отпускают детей во взрослую жизнь.

А уже вместе с Димой Жуком, который выздоровел от Covid-19, Юля станцевала зажигательный квикстеп. Хотя артистка призналась, что боялась именно этого стиля танца, Влад Яма отметил, что это лучший квикстеп сезона, а Екатерина Кухар отметила блистательную технику и сказала, что мечтает увидеть женский финал шоу. Паре за выступление судьи поставили максимальные баллы.

Рокер Сергей Танчинец станцевал трогательный фьюжн со своей женой Анной и старшей дочерью Анастасией. Свое выступление семья посвятила отцу жены, который сейчас тяжело болеет. Дочь Настя призналась, что раньше не верила, что ее папа так далеко зайдет в проекте. В этом же призналась и судья Екатерина Кухар, но Сергею удалось доказать, что талант без трудолюбия ничего не стоит.

Растрогал этот вечер не только выступлениями звезд с самыми дорогими людьми, но и выступлением специальных гостей - победителя первого обновленного сезона «Танців з зірками» Игоря Кузьменко и Карины Статищак, которая потеряла ногу, но вдохновившись шоу «Танці з зіркам», начала танцевать. Именно любовь к танцам и проекту помогли девушке не опустить руки, а двигаться на встречу к своей мечте. Пара исполнила на паркете зажигательное ча-ча-ча, а в конце выступления зрители в зале и судьи аплодировали им стоя.

«Я благодарю за шанс быть сегодня здесь, на главном паркете страны. Верьте в себя и в то, что вы делаете. Ведь все в жизни возможно, даже то, что на первый взгляд выглядит невыполнимо», - прокомментировала девушка после выступления.

На этой неделе по результатам судейского и зрительского голосования в зоне риска оказались Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Танчинец и Яна Цибульская. «Танцем за жизнь» стала самба. По решению судей, в шаге от четвертьфинала шоу покинула пара Сергей Танчинец и Яна Цибульская.

Напомним, встречал пары на балконе в одиннадцатом прямом эфире шоумен, участник звездной команды-победителя на шоу «Маскарад» Юрий Ткач. А специальным гостем вечера стала бывшая участница «Голос. Діти» и артистка продюсерского центра MONATIK Corporation - NiNO.

В четвертьфинал четвертого сезона «Танців з зірками» попали пары Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Юлия Санина и Дима Жук, Сергей Мельник и Аделина Дели.

Смотрите шоу «Танці з зірками» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН