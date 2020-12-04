В Украине создали новый союз для защиты авторских прав "Авторы и издатели", который возглавила артистка Руслана Лыжичко.

"Время сделать в Украине то, что не получалось прошедшие 29 лет – сделать цивилизованную и эффективную систему охраны авторского права. В деятельности коллективного управления авторским правом в Украине все время беспорядок. Сегодня мы собрались с авторами и известными издателями и создали свою организацию», - цитирует Руслану Лыжичко пресс-служба организации.

В союз вошли Джамала, Jerry Heil, Евгений Галич, Вадим Красноокий, Ольга Полякова, Александр Пономарев, Иван Дорн, группа «Бумбокс» и др; а также представители музыкальных лейблов "Суперсимметрия" Святослава Вакарчука, Sony, Universal и др. По словам Русланы Лыжичко, союз ждет того, что к нему присоединится еще больше украинских авторов музыки.

«Мы сделали новую организацию коллективного управления - без негативного бэкграунда, без многомиллионных долгов, без истории махинаций и мошенничества. Наша организация станет надежным партнером всем украинским авторам, которая будет собирать, распределять и выплачивать роялти за созданную музыку», - отмечает Руслана Лыжичко.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН