Выяснилось, что руку "играл" настоящий актер, который все время был на съемках в синем костюме.

Сериал "Уэнздей", который вышел 23 ноября 2022 года, покорил зрителей со всего мира и стал настоящим рекордсменом - за первую неделю его посмотрели 341,2 миллиона часов. Предыдущий рекорд принадлежал сериалу "Очень странные дела", четвертый сезон которого за аналогичный период посмотрели 335,01 миллиона часов.

Сейчас в сети рассказали один интересный факт о сериале. Оказалось, Вещь - руку, которая является верным другом и советником главной героини, - "играет" актер.

Создатели решили, что при помощи компьютерной графики невозможно будет настолько идеально и правдоподобно воссоздать движения и "мимику" кисти, поэтому позвали актера. Он все время присутствовал в кадре в синем костюме. Однако во время просмотра этого, конечно же, не видно.

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Известно, что именно Виктор Доробанту стал той самой рукой из сериала. Кадрами съемочного процесса он поделился в своем блоге.

О сериале "Уэнздей"

Это американский сериал Тима Бертона в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами. Главную роль исполнила Дженна Ортега.

Практически сразу после премьеры сцена с ее танцем "завирусилась" в TikTok и стала мировым трендом. Ее повторили многие украинские звезды, например, Павло Зибров и Оля Полякова.

Сама Ортега призналась, что движения придумывала сама, просмотрев старые фильмы. Однако украинцы заметили, что танец уж очень похож на танец Верки Сердючки.

Напомним, звезда сериала "Уэнздей" рассказала, что боялась умереть 24 февраля из-за нападения РФ.

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