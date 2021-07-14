Рэперша скрывала личность своего избранника, потому что тот не хотел пиариться на ее славе.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая недавно отметила свое 30-летие, скрывает своего бойфренда. Но имя ее избранника рассекретили СМИ.

Парень известен в Instagram как YOXDEN, передает ТСН.

Так, журналисты программы "Викриття" выяснили, кто стал бойфрендом рэперши. Парочку "поймали" в Киеве на Печерске, Alyona Alyona обняла избранника, после чего они вместе поехали на такси. Парень - тиктокер и начинающий рэпер, в социальных сетях его знают как YOXDEN, также он называет себя "Разбойником".

Доказательством того, что именно YOXDEN стал парнем Alyona Alyona, являются также и его публикации в Instagram. На видео "Разбойник" поет в том же костюме, который "засветился" на снимках со страницы рэперши, когда та объявила о новой любви в своей жизни.

Сейчас Alyona Alyona удалила те фото. Скорее всего, артистка решила попробовать избежать рассекречивания своего бойфренда. Рэперша рассказывала, что ее возлюбленный не хочет раскрывать свою личность, чтобы не спекулировать и не пиариться на ее имени.

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Автор: Полина Кузенко