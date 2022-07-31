Эти фильмы вновь заставят вас поверить в чудеса.

С самого детства каждая девушка, наверное, мечтала о роскошной свадьбе, белом платье и принце на белом коне. Но в реальной жизни простой девушке очень сложно встретить того самого богача, который придет и решит все ее проблемы в одно мгновенье.

Предлагаем вам подборку лучших фильмов о любви богачей и простушек, которые вновь заставят вас поверить в чудеса.

"Как выйти замуж за миллиардера"

Молодая спортсменка, выигравшая чемпионат по экстремальному виду спорта скейтбордингу, думает, что теперь ей море по колено и весь мир должен быть у ее ног. Но у судьбы на нее другие планы. Девушке приходится работать в баре, торгуя бургерами. И, конечно, такая жизнь ее не устраивает, она хочет лучшего. Однажды она натыкается на объявление, что в бар на горнолыжном курорте требуются работники. Недолго думая, девушка соглашается на новую работу. Там она вновь попробует спуститься с гор, и этот спуск станет для нее судьбоносным. На нее обращает внимание богатый отдыхающий, красавчик Джонни Мадсен.

"Пятьдесят оттенков серого"

Покажите нам хоть одну девушку, которая не смотрела фильм о мистере Грее и его возлюбленной Анастейше Стил. Так, однажды подруга Анастейши попросила заменить ее и взять интервью у богача Кристиана. Когда молодой красавчик впервые увидел девушку, сразу разглядел в ней что-то особенное.

Позже они вновь встретятся, но в этот раз совершенно случайно. Они влюбляются друг в друга, но Грею не нужны обычные отношения. Поэтому он предлагает подписать ей необычный контракт, который и перевернет их жизнь.

"Госпожа горничная"

Однажды служанка престижного отеля на Манхэттене приходит в номер богатой дамы, чтобы навести там порядок. Не удержавшись от соблазна, она примеряет ее платье. Но тут в номер заходит красавец-сенатор Кристофер Маршалл. Увидев служанку в роскошном платье, он принимает ее за светскую львицу. От ее красоты он теряет голову и начинает за ней ухаживать. Хватит ли девушке духа признаться в том, что она всего лишь горничная - смотрите.

"Джейн Эйр"

Девочка Джейн Эйр после смерти родителей переехала в дом дяди. И хоть он хорошо к ней относился, его жена всячески ее обижала. Чтобы Эйр не мешала жене дяди, ее отправляют в школу для девочек. После ее окончания она устраивается на работу в поместье Торнфилд-Холл. Казалось бы, жизнь наладилась, но до тех пор, пока девушка не увидела хозяина поместья. Она сразу же влюбилась в него, но ряд опасных событий не дает им быть вместе. Смогут ли они пройти все испытания - смотрите в фильме.

"Жестокие игры"

Сводные Себастьян и Кэтрин принадлежат к золотой молодежи Америки. Он - известный ловелас, который бросает девушек сразу же как исчезнет азарт. Следующей его целью должна стать дочь директора заведения, где учатся брат и сестра - прекрасная девушка Аннетт Хэнгроув.

Для Себастьяна это интересная задача. Дело в том, что Аннетт четко заявила, что не собирается терять невинность до свадьбы. Выполняя просьбу сестры - соблазняя провинциальную девушку, интерес Себастьяна к Хэнгроув только растет, вызывая еще и искреннюю любовь.

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