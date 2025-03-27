Картина выйдет в украинский прокат в мае этого года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures обнародовала трейлер к новому фильму ужасов в известной франшизе "Пункт назначения". Новая часть получила название "Кровные узы". Первая лента вышла еще 25 лет назад, но даже сейчас интерес киноманов к франшизе не исчезает.

Эта картина станет уже шестой в серии. Сюжет рассказывает о семье, члены которой поочередно начинают загадочно погибать. С ними происходят несчастные случаи, которые невозможно обойти. В трейлере создатели намекнули, что причиной смертей становится проклятие и события, которые произошли много лет назад. Главная героиня Стефани - студентка колледжа. Она начинает выяснять, какова причина смертей в их семье и хочет остановить ужасные события.

В коротком видео уже есть даже спойлер, в частности, показано убийство одного из членов семьи. Этот фильм станет первым в серии за последние 14 лет. Как известно, предыдущая часть, "Пункт назначения 5", вышла еще в 2011 году.

Видео дня

Режиссерами фильма стали Адам Стайн и Зак Липовски ("Иные"). В главных ролях снялись Кейтлин Санта Хуана (сериал "Флеш"), Ричард Гармон (сериалы "Убийство", "100"), Тео Брионес (сериал "Чаки"), Брек Бэссинджер, и другие.

Также в фильме снова появится Тони Тодд в роли владельца похоронного бюро Уильяма Блудворта. Кстати, это единственный персонаж, которого можно было увидеть во всех пяти предыдущих частях. Эта роль стала одной из последних для артиста, поскольку после продолжительной болезни он умер в ноябре 2024 года.

Премьера фильма "Пункт назначения: Кровные узы" запланирована на 15 мая 2025 года.

К слову, "Пункт назначения" - это хоррор-франшиза о группе людей, которые избегают смерти благодаря предчувствию, однако они все равно погибают из-за ряда роковых случайностей. Первая лента Джеймса Вонга во франшизе вышла в 2000 году. Далее у фильма было еще три сиквела (2003, 2006, 2009) и один приквел (2011). Главной идеей картин является то, что смерть невозможно обмануть.

Напомним, ранее стало известно, что номинированный на "Оскар-2025" фильм "Семя священного инжира" покажут в Украине. Картина выйдет в украинский прокат 24 апреля этого года.

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