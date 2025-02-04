В украинский прокат фильм выйдет 15 мая 2025 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер шестой части культовой хоррор франшизы "Пункта назначения".

В центер сюжета ленты, получившей название "Пункт назначения: Кровные узы" (Final Destination: Bloodlines) окажется студентка колледжа, которой постоянно снится кошмар, предсказывающий гибель ее семьи. Девушка возвращается домой, чтобы найти человека, который может это предотвратить.

Главные роли в фильме исполнили Кейтлин Санта Хуана (сериал "Флеш"), Тео Брионес (сериал "Чаки"), Ричард Хармон (сериалы "Убийство", "100") и другие.

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Также в фильме вновь появится Тони Тодд в роли владельца похоронного бюро Уильяма Блудворта – это единственный персонаж, которого можно было увидеть во всех пяти предыдущих частях франшизы. Роль в "Пункте назначения 6" стала одно из последних для Тодда, скончавшегося после продолжительной болезни в ноябре 2024 года.

Режиссерами фильма стали Зак Липовски и Адам Стейн, которые в 2018 году вместе выпустили положительно оцененный критиками научно-фантастический триллер "Иные".

В украинский прокат фильм выйдет 15 мая 2025 года.

Франшиза "Пункт назначения" – что известно

Серия фильмов "Пункт назначения" была создана американскими продюсерами Джеймсом Вонгом и Гленом Морганом на основе неиспользованного сценария одного из эпизодов культового сериала "Секретные материалы".

Первый фильм серии вышел в 2000 году. Он хоть и получил слабые оценки от критиков, но зато пользовался большой популярностью у зрителей, в итоге собрав в прокате почти 113 миллионов долларов при бюджете в 23 миллиона.

Далее у фильма было еще три сиквела (2003, 2006, 2009) и один приквел (2011). Серия получила статус культовой среди ценителей жанра и породила огромное количество фобий у впечатлительных зрителей.

В центре сюжета каждого фильма была группа молодых людей, у одного или одной из которых происходило видение, предсказывающее гибель большого количества людей в результате катастрофы. Герой пытался предупредить людей о предстоящей трагедии, и в результате часть персонажей отказывалась от опасного развлечения или поездки. В следующие минуты катастрофа действительно происходила, а все те, кто не послушал главного героя, погибали. Тем не менее, вскоре спасшиеся люди начинали погибать в странных и нелепых несчастных случаях. Герои пыталися всячески перехитрить смерть, но им это не удавалось.

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