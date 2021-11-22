В ночь с 21 на 22 ноября состоялась премия American Music Awards 2021.

В Лос-Анджелесе состоялась престижная музыкальная премия American Music Awards 2021, которую посетили все известные селебрити.

Ведущей мероприятия была эпатажная рэперша Карди Би. Она появилась на красной дорожке в черном платье с высоким разрезом на бедре и босоножках на высоком каблуке. "Изюминкой" ее образа стала золотая маска, которая закрыла все ее лицо.

Бойфренд Меган Фокс также посетил церемонию. Machine Gun Kelly пришел в костюме с металлическими вставками и шипами на шее. Кроме того, у него были нарощенные ногти. Вот только возлюбленная не пришла с ним на премию, поэтому он блистал в компании своей дочери.

Читайте такжеНастя Каменских вместе с восходящей звездой выпустила прощальный клип (видео)Эксцентричным образом удивил и актер, трансгендерная фея из новой "Золушки" Билли Портер. Он надел голубой костюм, а вместо шляпки - зонтик. Певица Халле Бэйли предстала в мини-платье с завязками на груди и животе. Получилось очень соблазнительно и не менее эпатажно.

А вот триумфаторы премии, группа BTS засветились на American Music Awards 2021 в однотипных костюмах желтых оттенков. Они стали ярким акцентом на премии, и, конечно, привлекли к себе внимание общественности.

Стоит отметить и то, что клип украинского режиссера Тани Муиньо для Lil Nas X MONTERO получил награду в номинации "Лучшее музыкальное видео".

Победители American Music Awards 2021

Артист года – BTS Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name) Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан Лучшая поп-исполнительница – Тейлор Свифт Лучший поп-дует или группа – BTS Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт – Еvermore Лучшая поп-песня – BTS – Butter Лучший хип-хоп исполнитель – Drake Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up Лучший R&B исполнитель – The Weeknd Лучшая R & B исполнительница – Doja Cat Лучший R&B альбом – Doja Cat – Planet Her Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly

Напомним, как прошла премия MTV EMA 2021. Церемония состоялась 14 ноября в Будапеште, и была не менее масштабной.

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Автор: Диана Могилевич