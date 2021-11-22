В Лос-Анджелесе состоялась престижная музыкальная премия American Music Awards 2021, которую посетили все известные селебрити.
Ведущей мероприятия была эпатажная рэперша Карди Би. Она появилась на красной дорожке в черном платье с высоким разрезом на бедре и босоножках на высоком каблуке. "Изюминкой" ее образа стала золотая маска, которая закрыла все ее лицо.
Бойфренд Меган Фокс также посетил церемонию. Machine Gun Kelly пришел в костюме с металлическими вставками и шипами на шее. Кроме того, у него были нарощенные ногти. Вот только возлюбленная не пришла с ним на премию, поэтому он блистал в компании своей дочери.
Читайте такжеНастя Каменских вместе с восходящей звездой выпустила прощальный клип (видео)Эксцентричным образом удивил и актер, трансгендерная фея из новой "Золушки" Билли Портер. Он надел голубой костюм, а вместо шляпки - зонтик. Певица Халле Бэйли предстала в мини-платье с завязками на груди и животе. Получилось очень соблазнительно и не менее эпатажно.
А вот триумфаторы премии, группа BTS засветились на American Music Awards 2021 в однотипных костюмах желтых оттенков. Они стали ярким акцентом на премии, и, конечно, привлекли к себе внимание общественности.
Стоит отметить и то, что клип украинского режиссера Тани Муиньо для Lil Nas X MONTERO получил награду в номинации "Лучшее музыкальное видео".
Победители American Music Awards 2021
- Артист года – BTS
- Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo
- Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More
- Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)
- Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан
- Лучшая поп-исполнительница – Тейлор Свифт
- Лучший поп-дует или группа – BTS
- Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт – Еvermore
- Лучшая поп-песня – BTS – Butter
- Лучший хип-хоп исполнитель – Drake
- Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion
- Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News
- Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up
- Лучший R&B исполнитель – The Weeknd
- Лучшая R & B исполнительница – Doja Cat
- Лучший R&B альбом – Doja Cat – Planet Her
- Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open
- Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny
- Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G
- Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga
- Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly
Напомним, как прошла премия MTV EMA 2021. Церемония состоялась 14 ноября в Будапеште, и была не менее масштабной.
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