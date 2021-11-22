Карди Би показалась в золотой маске / REUTERS

В Лос-Анджелесе состоялась престижная музыкальная премия American Music Awards 2021, которую посетили все известные селебрити.

Ведущей мероприятия была эпатажная рэперша Карди Би. Она появилась на красной дорожке в черном платье с высоким разрезом на бедре и босоножках на высоком каблуке. "Изюминкой" ее образа стала золотая маска, которая закрыла все ее лицо. 

Бойфренд Меган Фокс также посетил церемонию. Machine Gun Kelly пришел в костюме с металлическими вставками и шипами на шее. Кроме того, у него были нарощенные ногти. Вот только возлюбленная не пришла с ним на премию, поэтому он блистал в компании своей дочери.

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А вот триумфаторы премии, группа BTS засветились на American Music Awards 2021 в однотипных костюмах желтых оттенков. Они стали ярким акцентом на премии, и, конечно, привлекли к себе внимание общественности.

Стоит отметить и то, что клип украинского режиссера Тани Муиньо для Lil Nas X MONTERO получил награду в номинации "Лучшее музыкальное видео".

Победители American Music Awards 2021

  1. Артист года – BTS
  2. Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo
  3. Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More
  4. Лучшее музыкальное видео – Lil Nas X MONTERO (Call Me By Your Name)
  5. Лучший поп-исполнитель – Эд Ширан
  6. Лучшая поп-исполнительница – Тейлор Свифт
  7. Лучший поп-дует или группа – BTS
  8. Лучший поп-альбом – Тейлор Свифт – Еvermore
  9. Лучшая поп-песня – BTS – Butter
  10. Лучший хип-хоп исполнитель – Drake
  11. Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion
  12. Лучший хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News
  13. Лучшая песня хип-хопа – Cardi B – Up
  14. Лучший R&B исполнитель – The Weeknd
  15. Лучшая R & B исполнительница – Doja Cat
  16. Лучший R&B альбом – Doja Cat – Planet Her
  17. Лучшая R&B песня – Silk Sonic – Leave The Door Open
  18. Лучший латиноамериканский артист – Bad Bunny
  19. Лучшая латиноамериканская артистка – Becky G
  20. Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga
  21. Лучший рок-исполнитель – Machine Gun Kelly
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © American Music Awards 2021
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters
American Music Awards 2021 American Music Awards 2021 /  © Reuters

Напомним, как прошла премия MTV EMA 2021. Церемония состоялась 14 ноября в Будапеште, и была не менее масштабной.

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Автор: Диана Могилевич