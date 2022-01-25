Герои "Большой Прогулки" - семьи Драгомановых и Наливайченко - встретятся на одной идеальной лужайке и скрестят шампуры во имя настоящего отдыха.

Атмосферное видео в сочетании с зажигательной музыкой переносит зрителей на несколько месяцев вперед – в разгар сезона весенних семейных пикников. Сюжет "Большой Прогулки" разворачивается в центре противостояния местных бизнесменов Наливайченко и работников культуры Драгомановых: обе семьи претендуют на идеальную лужайку под шашлыки. Их ссоры и споры способны перевернуть вверх дном все в радиусе нескольких километров. На что пойдут обычные украинские семьи, чтобы в конце концов получить желаемое?

"Хочется, чтобы с 24 февраля кинотеатральные залы были полностью заполнены зрителями "Большой Прогулки". Посмотрите, какое замечательное кино у нас всех получилось: народный, понятный юмор, зажигательные песни и, конечно, приключения любимых (а по-другому и быть не может) семей Наливайченко и Драгомановых. Трейлер бомбезен - опять захотелось оказаться на съемочной площадке, а еще больше - в кино, за просмотром фильма. Итак, скоро встретимся на больших экранах", - поделился актер Юрий Ткач, исполнитель роли Толи Наливайченко в фильме.

Читайте такжеНа Netflix заговорили о создании целой вселенной по мотивам "Игры в кальмара"В трейлере Большой Прогулки впервые звучит отрывок официального саундтрека комедии от VERKA SERDUCHKA. По словам создателей фильма, презентация сингла, название которого пока держат в секрете, и видеоклипа состоится внутри февраля. А еще народная любимица, вместе со своим бэндом и волшебной мамой, тоже появится и на большом экране – у звездных камео.

Зрителей будут удивлять и появлением в кадре звезд украинского футбола. На экране появятся капитан сборной Украины Андрей Пятов и полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка.

Главные роли в фильме сыграли шоумен Юрий Ткач и актриса Елена Кравец, а также Ирина Гатун и Андрей Исаенко. Для Юрия, Елены и Ирины участие в "Большой Прогулке" стало настоящим дебютом - звезды впервые сыграли главные роли в большом кино. Свою первую большую кинороль получил также певец и композитор Алексей Завгородний, который появится на экране вместе с актером Михаилом Жониным.

"Большая Прогулка" на больших экранах уже с 24 февраля 2022 года!

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